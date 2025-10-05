Постекоглу остается без побед в "Форест"

Анге Постекоглу продлил свою безвыигрышную серию в качестве главного тренера "Ноттингем Форест" до семи матчей кряду, потерпев поражение 2:0 в гостях у "Ньюкасла".

"Лесники" совершенно не выглядели безнадежно в первом тайме матча на "Сент-Джеймс Парк", и игра могла сложиться по-разному, но но вскоре после перерыва Бруно Гимараэс классно пробил с подступов к штрафной площади — 1:0.



Гол воодушевил "сорок", которые подвергли соперника серьезному давлению и стал регулярно создавать моменты. Например, Ник Вольтемаде сотряс перекладину.



На 82-й минуте воспитанник "Ньюкасла" Эллиот Андерсон сфолил в своей штрафной нам Гимараэсе, а Вольтемаде хладнокровно исполнил пенальти, направив мяч в "девятку" — 2:0.



"Ньюкасл" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче