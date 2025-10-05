FA начала расследование в отношении "Лидса"

FA инициировала расследование в отношении "Лидса" после предметов, прилетевших в игроков "Тоттенхэма" во время матча Премьер-Лиги против "белых".

Накануне "Тоттенхэм" одержал победу 1:2 в гостях у "Лидса", и этот матч на "Элланд Роуд" был омрачен поведением фанатов домашней команды.



Во время празднования своего победного гола Мохаммеду Кудусу едва не прилетело по голове бутылкой, а после матча Педро Порро написал в социальных сетях, что в него попали вейпом.



"Сегодня был не в настроении вейпить, предпочел взять три очка", — пошутил Порро.



Как стало известно Daily Mail, FA осведомлена об этих двух инцидентах и уже начала расследование, которое может грозить "Лидсу" серьезным штрафом.



