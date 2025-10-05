Аморим требует, чтобы игроки МЮ были готовы "убиться" ради него

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим призвал своих игроков подкрепить делом выражаемую ему поддержку.

После победы 2:0 над "Сандерлендом" накануне полузащитник "Юнайтед" Мейсон Маунт заявил, что команда "на 100 процентов" поддерживает Аморима.



Однако Амориму мало слов. Рубен хочет, чтобы игроки были готовы "убиться" ради него на футбольном поле.



"Я видел эти слова, и я знаю, что игроки хотят играть в свою лучшую игру. Я также знаю, что они не хотят постоянно менять тренера".



"Но, как я и говорил на этой неделе, быть за тренера значит думать: "Я готов убиться в каждой ситуации". Нужно показать это действиями".



"Когда мы анализируем игру в конце матча, игроки знают, что порой мы могли сыграть лучше".



"Так что я чувствую это, но нам нужно показывать это на поле — и не только дома, но и на выезде", — цитирует Аморима The Independent.