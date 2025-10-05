Слот уверен, что Салах и Исак сыграются вместе

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его нападающим Мохамеду Салаху и Александеру Исаку нужно время, чтобы сыграться вместе.

Салах и Исак оба разочаровали своей игрой против "Челси" накануне — как по отдельности, так и в связке.



Однако Слот уверен, что налаживание игровой связи между двумя звездами — это лишь вопрос времени.



"Чем больше они будут играть вместе, тем лучше будет их взаимопонимание. Нужно действительно упорно трудиться, чтобы достичь определенного уровня. И очень сложно поддерживать этот уровень, потому что вы играете против очень хороших команд. Я говорю про стабильность. Но очевидно, что летом у нас произошли изменения, и игроки приходили к нам в разное время".



"За последнюю неделю у нас едва ли было время на тренировки. Но нам все равно нужно стараться интегрировать этих игроков. Если бы результат сегодня был лучше, ничья или победа, тогда мы бы говорили об отличном старте сезона, учитывая все произошедшее в "Ливерпуле" летом", — цитирует Слота The Guardian.