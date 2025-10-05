"Реал" готов потратить 130 млн. фунтов на Родри

Родри Испанский "Реал" заинтересован в приобретении полузащитника "Манчестер Сити" Родри следующим летом.

Действующий контракт Родри истекает в 2027 году, а президент "Сити" Халдун Аль-Мубарак не просто хочет сохранить 29-летнего испанца, но и планирует предложить тому новый контракт.

Аль-Мубарак готов увеличить зарплату Родри, чтобы тот провел на "Этихад" остаток своей карьеры, однако в "Сити" опасаются, что бывший обладатель "Золотого мяча" может не устоять перед соблазном вернуться в Мадрид.

Более того, как утверждает Daily Star, "Реал" готов заплатить 130 миллионов фунтов за Родри, которого "Сити" приобрел у "Атлетико" за 62 млн. фунтов в 2019 году.

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо находится в поисках центрального полузащитника топ-уровня с минувшего лета, когда проиграл борьбу "Арсеналу" за Мартина Субименди, и в Мадриде считают, что Родри может стать тем самым.




Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 05.10.2025 11:36 # aliluya-nn
    Сдавать не думая если поступит такое предложение

    (ответить)

  2. akado 05.10.2025 11:12 # akado
    Надо продавать, учитывая, что "тот самый прайм Родри" скорее всего уже в прошлом.

    (ответить)

  3. closer 05.10.2025 11:02 # closer
    ага за 30 лет 130 млн аг ага

    (ответить)

