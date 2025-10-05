"Реал" готов потратить 130 млн. фунтов на Родри

Испанский "Реал" заинтересован в приобретении полузащитника "Манчестер Сити" Родри следующим летом.

Действующий контракт Родри истекает в 2027 году, а президент "Сити" Халдун Аль-Мубарак не просто хочет сохранить 29-летнего испанца, но и планирует предложить тому новый контракт.



Аль-Мубарак готов увеличить зарплату Родри, чтобы тот провел на "Этихад" остаток своей карьеры, однако в "Сити" опасаются, что бывший обладатель "Золотого мяча" может не устоять перед соблазном вернуться в Мадрид.



Более того, как утверждает Daily Star, "Реал" готов заплатить 130 миллионов фунтов за Родри, которого "Сити" приобрел у "Атлетико" за 62 млн. фунтов в 2019 году.



Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо находится в поисках центрального полузащитника топ-уровня с минувшего лета, когда проиграл борьбу "Арсеналу" за Мартина Субименди, и в Мадриде считают, что Родри может стать тем самым.