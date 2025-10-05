"Реал" готов потратить 130 млн. фунтов на Родри
Испанский "Реал" заинтересован в приобретении полузащитника "Манчестер Сити" Родри следующим летом.
Действующий контракт Родри истекает в 2027 году, а президент "Сити" Халдун Аль-Мубарак не просто хочет сохранить 29-летнего испанца, но и планирует предложить тому новый контракт.
Аль-Мубарак готов увеличить зарплату Родри, чтобы тот провел на "Этихад" остаток своей карьеры, однако в "Сити" опасаются, что бывший обладатель "Золотого мяча" может не устоять перед соблазном вернуться в Мадрид.
Более того, как утверждает Daily Star, "Реал" готов заплатить 130 миллионов фунтов за Родри, которого "Сити" приобрел у "Атлетико" за 62 млн. фунтов в 2019 году.
Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо находится в поисках центрального полузащитника топ-уровня с минувшего лета, когда проиграл борьбу "Арсеналу" за Мартина Субименди, и в Мадриде считают, что Родри может стать тем самым.
05.10.2025 11:00
Просмотров: 486
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сдавать не думая если поступит такое предложение
(ответить)
Надо продавать, учитывая, что "тот самый прайм Родри" скорее всего уже в прошлом.
(ответить)
ага за 30 лет 130 млн аг ага
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий