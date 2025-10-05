Артета похвалил "исключительного" Сака
Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал "исключительным" вклад вингера Букайо Сака в игру команды.
Накануне Сака реализовал пенальти, который помог "Арсеналу" одержать победу 2:0 над "Вест Хэмом" и захватить лидерство в Премьер-Лиге.
Сака стал только восьмым игроком, достигшим рубежа в 100 результативных действий за "Арсенал" в Премьер-Лиге, и для этого Букайо потребовалось ровно 200 матчей.
Артета восхищен стабильностью Сака и надеется, что 23-летний англичанин будет становиться только лучше и мудрее.
"Это исключительно, что он делает в своем возрасте. Очень сложно в такого рода матчах оказывать влияние на игру так, как это делает он, и я очень им доволен".
"Он очень стабилен и готов постоянно учиться. Он находит способы создавать голы Он будет расти и становиться более зрелым. Надеюсь, он сохранит свое влияние на команду", — цитирует Артету ESPN.
