Кабальеро отметил старание игроков "Челси" против "Ливерпуля"

Ассистент главного тренера "Челси" Вилли Кабальеро похвалил свою команду после победы над "Ливерпулем".

Гол Эстевао в компенсированное время позволил "Челси" вырвать победу 2:1 против действующего чемпиона Премьер-Лиги накануне.



Празднуя гол Эстевао, наставник "Челси" Энцо Мареска покинул свою техническую зону, за что получил вторую желтую карточку, поэтому обязанности по общению с прессой легли на Кабальеро.



"Он (Мареска) был так рад и хотел, чтобы я похвалил игроков за продемонстрированное ими старание. Мы верим, что заслужили победу, учитывая созданные нами моменты и то, как мы сыграли. Благодаря нашему футболу и старанию наших игроков мы забили на последних секундах и набрали три очка".



"Нам было действительно важно победить сегодня. Мы заканчивали матч с линией обороны из четырех крайних защитников, что необычно, но все игроки были действительно хороши".



"Вышедшие со скамейки игроки тоже были готовы бежать и играть за нас. Они очень постарались, действуя на разных позициях, и не задавали вопросы. Они просто вышли на поле и были великолепны".



"В заключительные 30 минут домашние трибуны подгоняли нас и жили игрой. Это именно то, что мы хотим создать, эту неприятную для гостевой команды обстановку. Это придает немного свежести ногам на последних минутах".



"Надеюсь, мы сможем создавать эту обстановку на матчах чаще и чаще, потому что мы знаем, что они (болельщики) всегда с нами", — цитирует Кабальеро официальный веб-сайт "Челси".