Аморим: "Ламменс был действительно хорош"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим дал положительную оценку дебюту своего голкипера Сенне Ламменса.

Ламменсу, купленному у "Антверпена" за 18.2 млн. фунтов в заключительный день летнего трансферного окна, было доверено защищать ворота "Юнайтед" в матче Премьер-Лиги против "Сандерленда" в субботу.



23-летний бельгиец отразил дальний удар Гранита Джаки в первом тайме, а во втором не позволил отличиться Чемсдину Талби, после чего фанаты "Юнайтед" принялись скандировать "ты переодетый Шмейхель?"



Аморим тоже оказался впечатлен игрой Ламменса, как и всей команды. По мнению Рубена, это был зрелый футбол.



"Это был того рода матч, когда мы не сыграли хорошо, но хорошо оборонялись. У нас были свои моменты, мы были сосредоточены и сражались. Игру не назовешь идеальной".



"Сенне был действительно хорош. Мы предстали боевитой и взрослой командой сегодня. Нам нужны такие победы с "клин-шитом". Это пойдет нам на пользу", — сообщил Аморим BBC.



