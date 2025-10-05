7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 5 октября, пятью поединками завершится 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — БЕРНЛИ 16:00



"Астон Вилла" не проиграла ни одного из 16 последних матчей Премьер-Лиги против новичков дивизиона (12 побед, 4 ничьи). "Бернли" пока не набрал очков на выезде в этом сезоне английского первенства (3 поражения). "Вилланы" выиграли обе последние встречи с "бордовыми" в Премьер-Лиге.



Голкипер "Виллы" Эмилиано Мартинес получил травму на разминке перед матчем Лиги Чемпионов против "Фейеноорда" посреди недели, но подстраховать его вновь готов Марко Бизот. Тайрон Мингс, Амаду Онана, Юри Тилеманс и Росс Баркли травмированы.



"Бернли" будет не хватать Зеки Амдуни, Йордана Байера и Коннора Робертса.



ЭВЕРТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Эвертон" выиграл лишь четыре из 31 последнего матча Премьер-Лиги против команд, начинавших тур в верхней половине таблицы (11 ничьих, 16 поражений). "Кристал Пэлас" одержал семь выездных побед в чемпионате в 2025 году. "Ириски" потерпели только одно поражение в 21 последней встрече с "орлами" в Премьер-Лиге (11 побед, 9 ничьих) — 3:1 в декабре 2021.



Полузащитник "Эвертона" Кирнан Дьюсбери-Холл пропустит этот матч из-за перебора желтых карточек. Джаррад Брантуэйт и Мерлин Рель остаются в лазарете.



"Пэлас" по-прежнему лишен Чади Риада и Шейка Дукуре. Дисквалификация Борны Сосы, удаленного против киевского "Динамо" в Лиге Конференций, на Премьер-Лигу не распространяется.



НЬЮКАСЛ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 16:00



Шесть очков в шести первых матчах Премьер-Лиги — это худший старт сезона для "Ньюкасла" при Эдди Хау. "Ноттингем Форест" не выиграл ни одного из шести первых поединков при Анге Постекоглу с учетом всех соревнований. "Лесники" потерпели восемь поражений в девяти последних выездах к "сорокам" в чемпионате (1 победа), пропустив 24 гола в этот период.



"Ньюкасл" на несколько недель потерял защитника Тино Ливраменто. Йоан Висса по-прежнему не готов к своему дебюту. Джейкоб Рэмси поправился раньше срока и может попасть в заявку.



Среди потерь "Форест" значатся Муриньо, Ола Айна, Александр Зинченко и Дуглас Луис.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — БРАЙТОН 16:00



"Вулверхэмптон" проиграл все три первых домашних матча в этом сезоне Премьер-Лиги. "Брайтон" может похвастать лишь одним "клин-шитом" в 18 последних поединках чемпионата. "Чайки" выиграли все четыре последних выезда к "волкам" в Премьер-Лиге.



Защитник "Вулверхэмптона" Мэтт Дохерти перенес операцию на запястье. Леон Чивоме и Тоти Гомес команде также не помогут.



"Брайтон" потерял с травмой икроножной мышцы Йоэла Велтмана, также отсутствуют Адам Уэбстер, Джек Хиншелвуд и Солли Марч.



БРЕНТФОРД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брентфорд" выиграл четыре из шести последних домашних матчей Премьер-Лиги (1 ничья, 1 поражение), забивая минимум дважды в пяти из них. "Сити" — единственная в дивизионе команда, которая более половины своего игрового времени в этом сезоне Премьер-Лиги вела в счете (55.3%). "Пчелы" проиграли три из четырех последних встреч с "горожанами" в чемпионате (1 ничья).



"Брентфорд" снова может рассчитывать на Фабиу Карвалью и Риса Нелсона. Густаво Нунес набирает форму помощью тренировок.



В лазарете "Сити" остаются Абдукодир Хусанов, Райан Аит-Нури, Райан Шерки и Омар Мармуш.

