Слот: "Все решили маленькие детали"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот считает, что судьбу матча Премьер-Лиги против "Челси" решили "маленькие детали".

В субботу "Ливерпуль" потерпел свое третье поражение подряд во всех соревнованиях (2:1), причем решающий гол пропустил уже в компенсированное время.



По мнению Слота, игра могла сложиться и иначе, ведь в первом тайме "Челси" использовал свой единственный момент, а в концовке матча забить могли и те, и другие.



"Думаю, сегодня на поле были две очень хорошие команды. В первом тайме у них был единственный момент, но мяч, к сожалению для нас, влетел в верхний угол. Мы создали три момента с открытой игры: Керкез, Дом (Собослаи) и Алекс (Исак). Я чувствовал, что игра была равна".



"Второй тайм мы начали действительно хорошо. То, что мы сравняли счет, не стало сюрпризом. В заключительные 15 минут игра была обоюдоострой. Мы имели моменты, они имели моменты для победы. В итоге мы пропустили на последней минуте".



"Последние результаты? Прежде всего дело в соперниках, которым мы противостояли. В прошлом сезоне мы тоже проиграли "Челси". На "Стэмфорд Бридж" всегда сложно. Мы были очень близки к положительному результату, и все решили маленькие детали. Против "Галатасарая" я уже сказал, что у нас был выход один на один перед их пенальти. Против "Пэлас" мы пропустили на исходе компенсированного времени. А сегодня они забили победный гол, хотя его могли забить мы".



"Мы были доминирующей командой, но в заключительные 10-15 минут игра была обоюдоострой, обе команды моги забить. Обе команды совершили много подходов к штрафной. В данный момент эти детали оказываются не в нашу пользу. Нам нужно работать упорнее, чтобы не зависеть от этих деталей. Как я уже сказал, "Челси" и "Пэлас" — это команды, которые сами по себе задают вам много вопросов", — цитирует Слота BBC.