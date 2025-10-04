Маунт: "Мы на 100 процентов поддерживаем Аморима"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт заверил, что его команда по-прежнему поддерживает своего главного тренера Рубена Аморима.

В преддверии матча Премьер-Лиги против "Сандерленда" в субботу ходили слухи, что Аморим может быть уволен в случае поражения.



Однако "Юнайтед" уверенно разобрался с самым дерзким новичком Премьер-Лиги этого сезона, причем первый гол в матче на "Олд Траффорд" забил именно Маунт.



После победы 2:0 Маунт поддержал Аморима, а также выразил надежду, что "красные дьяволы" смогут закрепить этот успех в следующем матче — на выезде против "Ливерпуля".



"Мы на 100 процентов поддерживаем босса. У нас были кое-какие результаты, которые вредили нам, вредили команде, тренерскому штабу и фанатам, но одержать победу сегодня было действительно важно".



"Мы должны взять это за основу и создать что-нибудь. Мы думали, что победа против "Челси" станет началом чего-нибудь, но затем мы отправились к "Брентфорду", и то был разочаровывающий результат".



"Это должно начаться сегодня, и мы будем упорно над этим трудиться во время перерыва. Мы хотим одержать две победы подряд, затем три и стремиться к топ-4", — цитирует Маунта Evening Standard.