Артета отметил важность побед над "Вест Хэмом" и "Ньюкаслом"
Наставник "Арсенала" Микель Артета отметил важность двух подряд побед своей команды в Премьер-Лиге.
В прошлый уикенд вырвав победу в гостях "Ньюкасла" (1:2), на сей раз "Арсенал" уверенно взял три очка против "Вест Хэма" (2:0).
В недавнем прошлом это были два неудобных соперника для "Арсенала", поэтому Артета особенно рад одержанным победам.
"Два последних матча были очень особенными в этом отношении. У нас своя история выездов к "Ньюкаслу", со множеством шрамов и множеством уроков, которые нужно было извлечь".
"Мы исправили это, а дальше нас ждал "Вест Хэм", которому мы дважды проиграли дома в двух предыдущих сезонах".
"Я сказал игрокам, что это большая возможность. У нас был очень сложный календарь со старта сезона, у нас также были очень неприятные травмы, что не помогает".
"И все равно команда сражается, проявляет себя, хорошо играет, и я думаю, сегодня мы победили в абсолютно доминирующей манере, при этом не пропустив".
"Хорошо, что мы отправляемся на международный перерыв в таком настроении", — цитирует Артету Sky Sports.
04.10.2025 22:00
Просмотров: 264
Последние комментарии:
Отскакивают заднеприводные пока. Но ничего, по весне рассыпятся как всегда.
