Артета отметил важность побед над "Вест Хэмом" и "Ньюкаслом"

Наставник "Арсенала" Микель Артета отметил важность двух подряд побед своей команды в Премьер-Лиге.

В прошлый уикенд вырвав победу в гостях "Ньюкасла" (1:2), на сей раз "Арсенал" уверенно взял три очка против "Вест Хэма" (2:0).



В недавнем прошлом это были два неудобных соперника для "Арсенала", поэтому Артета особенно рад одержанным победам.



"Два последних матча были очень особенными в этом отношении. У нас своя история выездов к "Ньюкаслу", со множеством шрамов и множеством уроков, которые нужно было извлечь".



"Мы исправили это, а дальше нас ждал "Вест Хэм", которому мы дважды проиграли дома в двух предыдущих сезонах".



"Я сказал игрокам, что это большая возможность. У нас был очень сложный календарь со старта сезона, у нас также были очень неприятные травмы, что не помогает".



"И все равно команда сражается, проявляет себя, хорошо играет, и я думаю, сегодня мы победили в абсолютно доминирующей манере, при этом не пропустив".



"Хорошо, что мы отправляемся на международный перерыв в таком настроении", — цитирует Артету Sky Sports.