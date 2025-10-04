Артета отметил важность побед над "Вест Хэмом" и "Ньюкаслом"

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета отметил важность двух подряд побед своей команды в Премьер-Лиге.

В прошлый уикенд вырвав победу в гостях "Ньюкасла" (1:2), на сей раз "Арсенал" уверенно взял три очка против "Вест Хэма" (2:0).

В недавнем прошлом это были два неудобных соперника для "Арсенала", поэтому Артета особенно рад одержанным победам.

"Два последних матча были очень особенными в этом отношении. У нас своя история выездов к "Ньюкаслу", со множеством шрамов и множеством уроков, которые нужно было извлечь".

"Мы исправили это, а дальше нас ждал "Вест Хэм", которому мы дважды проиграли дома в двух предыдущих сезонах".

"Я сказал игрокам, что это большая возможность. У нас был очень сложный календарь со старта сезона, у нас также были очень неприятные травмы, что не помогает".

"И все равно команда сражается, проявляет себя, хорошо играет, и я думаю, сегодня мы победили в абсолютно доминирующей манере, при этом не пропустив".

"Хорошо, что мы отправляемся на международный перерыв в таком настроении", — цитирует Артету Sky Sports.




