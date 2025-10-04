Райс получил травму спины против "Вест Хэма"

Еще одной потерей "Арсенала" в дерби против "Вест Хэма" стал полузащитник Деклан Райс.

Именно Райс, бывший капитан "Вест Хэма", открыл счет в дерби на "Эмирейтс" в субботу, результативно сыграв на добивании на 38-й минуте.



Однако Райс не смог доиграть этот матч Премьер-Лиги, попросив замену в концовке. У Деклана возникли проблемы со спиной, что ставит под вопрос его поездку в сборную Англии.



"Нет, он не в порядке, потому что он попросил меня о замене. Поэтому жаль. У него появилась боль в спине, и он не мог продолжать, что очень необычно для Деклана, поэтому нам нужно обследовать его и понять, что с ним", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету The Athletic.