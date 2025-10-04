Артета подтвердил, что Эдегор снова травмирован

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его капитан Мартин Эдегор снова угодил в лазарет.

В субботу против "Вест Хэма" Эдегор стал первым в истории игроком, замененным до перерыва в трех матчах Премьер-Лиги подряд.



Но если предыдущие две замены были обусловлены проблемами с плечом, то на сей раз норвежский полузащитник, покинувший поле "Эмирейтс" на исходе получасовой отметки, повредил свое левое колено.



"Ему снова так не повезло. Он столкнулся колено в колено и сразу почувствовал, что что-то не в порядке. Давайте обследуем его и посмотрим, насколько серьезна травма. Ему очень, очень не везет", — цитирует Артету BBC.