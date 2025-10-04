"Арсенал" одержал победу над "Вест Хэмом" на классе
"Арсенал" на классе разобрался с "Вест Хэмом", оформив победу 2:0 в дерби.
В старт "канониров" вернулись Вильям Салиба и Мартин Эдегор, заменив Кристпана Москеру и Мартина Субименди.
В стартовый состав "молотобойцев" был введен Аарон Ван-Биссака, заменив Кайла Уолкер-Питерса.
"Арсенал" сразу принялся подвергать своего соперника давлению. Удар Юрриена Тимбера был отражен голкипером Альфонсом Ареоля, а Букайо Сака даже забил, но из-за офсайда его гол не был засчитан.
Гол назревал, и на 38-й минуте счет был открыт. Деклан Райс огорчил свою бывшую команду, сыграв на добивании после отраженного Ареоля удара Эберечи Эзе — 1:0.
"Канониры" могли забить и второй гол до перерыва, однако удар Риккардо Калафьори с подступов к штрафной пришелся в штангу.
"Арсенал" полностью контролировал игру и на 65-й минуте заставил соперника ошибиться. Малик Диуф сфолил на Тимбере в своей штрафной, а Сака реализовал назначенный пенальти — 2:0.
В остатке матча хозяева продолжали диктовать игру. Гости практически ничего не показали в атаке.
"Вест Хэм" ничего не смог противопоставить своему сопернику, хотя тому даже не пришлось играть в полную силу.
"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче
04.10.2025 19:05
Просмотров: 523
притопим за подзалупль дабы сбросить задреприводное зло с насеста !
На классе
Уберите говно с главной.
просто густо ачимпонг бадиашиль..помянем
увы, в этом сезоне апл опять не везет с травмами и дисквалификациями. По большому счету у этого ЛИвера 0 шансов против лучшего состава императорси. Если лучший состав императоров тягал ПСЖ без шансов, то от ливерпуля на мосту и пустого места даже не осталось бы.
Это нужно просто признать, как факт.
В етом сезоне АПЛ-ка опять не улыбается императорам, не хочет она удачей благоволить ! Значит повезет в кубках!
ЗЫ мареска за гюсто в основе нужно уволнять. Заебал блять етого увольня в основу ставить
Хойлунд забил первый гол за «Наполи» — в ворота де Хеа
https://www.championat.com/football/news-6162334-hojlund-zabil-pervyj-gol-za-napoli-v-vorota-de-hea.html
Вот и Вирца усадили на лавку, пусть сначала поймёт философию командной игры Ливерпуля
поздравляю манков с Ламменсом. наконец на воротах человек, хоть похожий на вратаря. Поджарый в отличие от нескладного бездарного г0внаны, по вратарски элегантный в отличие от мешка с дерьм0м говнаны, с длинными руками, уверенный и спокойный. молодец, что орет на защиту и командует, в отличие от мягкотелого г0внаны, который вообще не вратарь (хорошо хоть на пути мяча свое бесформенное тело порой умудрялся оставлять)
мбемо немного прямолинейный, но техничный, неплохо борется за мяч. как салах (сам салах далеко не гений) с АлиЭкспресс пойдет
Шешко бодрый нап, молодой, задорный. нужны первые голы для уверенности и пройти период адаптации. все с ним должно быть в порядке. Однозначно лучше xyйлунда.
фернандеш все еще лучший игрок МЮ. ссал на бестолковки л0хов, утверждавших, что он ленивый, не отрабатывает в прессинге и обороне.
амад - черкаш. Техничный, но слишком медленный. И регулярно лажает, моменты пр0сирает
кунье надо скорость и способность потолкаться за мяч подтянуть. Оттирают от мяча порой очень даже легко
попаном нюхаем княжескую залупу
Я думал Дьекереш будет теперь отвечать за пенальти, а бил Сака)
Вообще, без Палмера, Колвилла и Вирца Челси пиздец тяжело будет.
