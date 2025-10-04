"Арсенал" одержал победу над "Вест Хэмом" на классе

"Арсенал" на классе разобрался с "Вест Хэмом", оформив победу 2:0 в дерби.

В старт "канониров" вернулись Вильям Салиба и Мартин Эдегор, заменив Кристпана Москеру и Мартина Субименди.



В стартовый состав "молотобойцев" был введен Аарон Ван-Биссака, заменив Кайла Уолкер-Питерса.



"Арсенал" сразу принялся подвергать своего соперника давлению. Удар Юрриена Тимбера был отражен голкипером Альфонсом Ареоля, а Букайо Сака даже забил, но из-за офсайда его гол не был засчитан.



Гол назревал, и на 38-й минуте счет был открыт. Деклан Райс огорчил свою бывшую команду, сыграв на добивании после отраженного Ареоля удара Эберечи Эзе — 1:0.



"Канониры" могли забить и второй гол до перерыва, однако удар Риккардо Калафьори с подступов к штрафной пришелся в штангу.



"Арсенал" полностью контролировал игру и на 65-й минуте заставил соперника ошибиться. Малик Диуф сфолил на Тимбере в своей штрафной, а Сака реализовал назначенный пенальти — 2:0.



В остатке матча хозяева продолжали диктовать игру. Гости практически ничего не показали в атаке.



"Вест Хэм" ничего не смог противопоставить своему сопернику, хотя тому даже не пришлось играть в полную силу.



"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче