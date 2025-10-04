"Арсенал" одержал победу над "Вест Хэмом" на классе

Деклан Райс "Арсенал" на классе разобрался с "Вест Хэмом", оформив победу 2:0 в дерби.

В старт "канониров" вернулись Вильям Салиба и Мартин Эдегор, заменив Кристпана Москеру и Мартина Субименди.

В стартовый состав "молотобойцев" был введен Аарон Ван-Биссака, заменив Кайла Уолкер-Питерса.

"Арсенал" сразу принялся подвергать своего соперника давлению. Удар Юрриена Тимбера был отражен голкипером Альфонсом Ареоля, а Букайо Сака даже забил, но из-за офсайда его гол не был засчитан.

Гол назревал, и на 38-й минуте счет был открыт. Деклан Райс огорчил свою бывшую команду, сыграв на добивании после отраженного Ареоля удара Эберечи Эзе — 1:0.

"Канониры" могли забить и второй гол до перерыва, однако удар Риккардо Калафьори с подступов к штрафной пришелся в штангу.

"Арсенал" полностью контролировал игру и на 65-й минуте заставил соперника ошибиться. Малик Диуф сфолил на Тимбере в своей штрафной, а Сака реализовал назначенный пенальти — 2:0.

В остатке матча хозяева продолжали диктовать игру. Гости практически ничего не показали в атаке.

"Вест Хэм" ничего не смог противопоставить своему сопернику, хотя тому даже не пришлось играть в полную силу.

"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче




Метки Арсенал, Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2025 19:05

Количество просмотров Просмотров: 523

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dembo 04.10.2025 19:20 # dembo
    притопим за подзалупль дабы сбросить задреприводное зло с насеста !

    (ответить)

  2. serj14 04.10.2025 19:18 # serj14
    На классе

    (ответить)

  3. casemiro 04.10.2025 19:13 # casemiro
    Уберите говно с главной.

    (ответить)

  4. dembo 04.10.2025 19:12 # dembo
    просто густо ачимпонг бадиашиль..помянем

    (ответить)

  5. dembo 04.10.2025 19:11 # dembo
    увы, в этом сезоне апл опять не везет с травмами и дисквалификациями. По большому счету у этого ЛИвера 0 шансов против лучшего состава императорси. Если лучший состав императоров тягал ПСЖ без шансов, то от ливерпуля на мосту и пустого места даже не осталось бы.
    Это нужно просто признать, как факт.

    В етом сезоне АПЛ-ка опять не улыбается императорам, не хочет она удачей благоволить ! Значит повезет в кубках!




    ЗЫ мареска за гюсто в основе нужно уволнять. Заебал блять етого увольня в основу ставить

    (ответить)

  6. narcot 04.10.2025 19:11 # narcot
    Хойлунд забил первый гол за «Наполи» — в ворота де Хеа

    https://www.championat.com/football/news-6162334-hojlund-zabil-pervyj-gol-za-napoli-v-vorota-de-hea.html

    (ответить)

  7. lovrentiy 04.10.2025 19:10 # lovrentiy
    Вот и Вирца усадили на лавку, пусть сначала поймёт философию командной игры Ливерпуля

    (ответить)

  8. sir-alexferguson 04.10.2025 19:07 # sir-alexferguson
    поздравляю манков с Ламменсом. наконец на воротах человек, хоть похожий на вратаря. Поджарый в отличие от нескладного бездарного г0внаны, по вратарски элегантный в отличие от мешка с дерьм0м говнаны, с длинными руками, уверенный и спокойный. молодец, что орет на защиту и командует, в отличие от мягкотелого г0внаны, который вообще не вратарь (хорошо хоть на пути мяча свое бесформенное тело порой умудрялся оставлять)
    мбемо немного прямолинейный, но техничный, неплохо борется за мяч. как салах (сам салах далеко не гений) с АлиЭкспресс пойдет
    Шешко бодрый нап, молодой, задорный. нужны первые голы для уверенности и пройти период адаптации. все с ним должно быть в порядке. Однозначно лучше xyйлунда.
    фернандеш все еще лучший игрок МЮ. ссал на бестолковки л0хов, утверждавших, что он ленивый, не отрабатывает в прессинге и обороне.
    амад - черкаш. Техничный, но слишком медленный. И регулярно лажает, моменты пр0сирает
    кунье надо скорость и способность потолкаться за мяч подтянуть. Оттирают от мяча порой очень даже легко

    (ответить)

  9. kukuruzko 04.10.2025 19:06 # kukuruzko
    попаном нюхаем княжескую залупу

    (ответить)

  10. paroljlogin7237 04.10.2025 19:06 # paroljlogin7237
    Я думал Дьекереш будет теперь отвечать за пенальти, а бил Сака)

    (ответить)

  11. kellborn 04.10.2025 19:05 # kellborn
    Вообще, без Палмера, Колвилла и Вирца Челси пиздец тяжело будет.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: