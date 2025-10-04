"Юнайтед" уверенно победил "Сандерленд"
"Манчестер Юнайтед" облегчил давление на своего главного тренера с помощью уверенной победы 2:0 над новичком Премьер-Лиги "Сандерлендом".
На воротах "красных дьяволов" дебютировал Сенне Ламменс. Также с первых минут появились Лени Йоро, Каземиро, Мейсон Маунт, Амад Диалло.
В старт "черных котов" вернулись Бертран Траоре и Симон Адингра, заменив Криса Ригга и Чемсдина Талби.
Хозяевам "Олд Траффорд" удалось открыть счет уже на восьмой минуте, когда Бриан Мбемо с правого фланга сделал передачу в штрафную, где Маунт обработал мяч и пробил — 1:0.
На 25-й минуте "Юнайтед" едва не забил второй гол, но голкипер "Сандерленда" Робин Руфс перевел в штангу удар Бруну Фернандеша.
И все-таки "дьяволы" добились своего. Спустя шесть минут Беньямин Шешко в касание переправил мяч в ворота после вброса аута и скидки партнера головой — 2:0.
В концовке первого тайма рефери Стюарт Аттуэлл, даже сходив к монитору, не стал назначать пенальти в ворота хозяев за опасную игру высоко поднятой ногой Шешко.
Если в первом тайме "коты" еще пытались изменить игру, то во втором тайме их запал стал угасать. "Дьяволы" комфортно довели дело до победы.
"Юнайтед" одержал уверенную победу, развеяв опасения насчет того, что команда перестала слушаться Рубена Аморима. Теперь "дьяволам" нужно постараться развить этот успех.
Последние комментарии:
Ламменс уверенно стоял и у остальных ноги не тряслись, давно такого уверенного МЮ не видел...ни секунды потери концентрации.. 2:0 в первом и второй просто на ноль на классе прям как при Ферги
Маунт, шешко, ламинес молодцы. Де лихт тоже . Мбембо и бруно рты ебал, вообще нулевые игроки. Нах спрашивается лысого брали , играл бы себе бруно или амад на позиции и майну бы играл и все было бы норм. А так не хватает опорника очень и это видно. Едем дальше. Аморим живи
ну эбат! убрали Байрындыру с ворот и сразу на ноль. поменяли схему на нормальную и сразу победа! ЧИТД!
Ливерпулска готовься
