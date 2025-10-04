Троссард: "Салиба может стать лучшим в мире на свой позиции"

Вингер "Арсенала" Леандро Троссард считает, что его партнер по команде Вильям Салиба может стать лучшим центральным защитником в мире.

На текущей неделе "Арсенал" объявил, что Салиба заключил новый контракт, который стал наградой для 24-летнего француза за достигнутый прогресс.



Однако Троссард убежден, что Салиба может играть еще лучше, став лучшим на своей позиции.



"Прежде всего он отличный человек. Он забавный парень, а на поле, думаю, он является одним из лучших в мире. Он так спокоен с мячом и без мяча, и пройти через него так сложно".



"Он силен, быстр, у него есть все. Ему просто нужна концентрация в каждом матче, и тогда, думаю, он сможет стать лучшим в мире на свой позиции".



"Он проявляет себя в каждом матче, он подстегивает себя, и я правда думаю, что он может стать лучшим центральным защитником в мире. У него есть все качества для этого", — сообщил Троссард Sky Sports.