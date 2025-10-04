"Тоттенхэм" взял три очка у "Лидса"

"Тоттенхэм" одержал победу 1:2 в гостях у "Лидса" благодаря голам Матиса Теля и Мохаммеда Кудуса.

Стартовый состав "белых" не изменился по сравнению с 2:2 против "Борнмута".



Капитан "шпор" Кристиан Ромеро успел поправить свое здоровье и вышел в стартовом составе, а Ришарлисон начал матч в запасе.



Хозяева "Элланд Роуд" агрессивно начали матч, а на седьмой минуте Джо Родон даже пробил в штангу, головой замыкая подачу партнера со штрафного.



Гости успокоили и выровняли игру, а на 23-й минуте открыли счет. Матис Тель вошел в штрафную по правому краю и с помощью рикошета поразил ближний угол ворот — 0:1.



Вскоре команды обменялись опасными, но неточными ударами, а на 34-й минуте "Лидс" сравнял счет. Гульельмо Викарио отразил выстрел Брендена Ааронсона с рикошетом, но мяч отскочил прямо на свободного Ноа Окафора, который сыграл на добивании — 1:1.



В самой концовке первого тайма Тель едва не оформил дубль, но удар Матиса головой пришелся в перекладину.



"Тоттенхэм" уверенно начал второй тайм, и на 57-й минуте Мохаммед Кудус, сместившись вдоль границы штрафной, с помощью рикошета поразил ближний угол ворот — 1:2.



В остатке тайма "шпоры" почти ничего не позволили создать сопернику. Лишь в компенсированное время Викарио пришлось совершить сейв после удара Йоэла Пиру.



После двух ничейных результатов подряд в Премьер-Лиге "Тоттенхэм" одержал победу и улучшил свое положение в таблице. "Лидс" старался, но моментов имел не так много.



"Лидс" — "Тоттенхэм". Отчет о матче