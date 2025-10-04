Рэднапп: "Вирц станет суперзвездой в "Ливерпуле"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джейми Рэднапп выразил уверенность, что плеймейкер Флориан Вирц станет "суперзвездой" в мерсисайдском клубе.

Минувшим летом Вирц прибыл в "Ливерпуль" из "Байера" по сделке стоимостью 116 миллионов фунтов, однако начало своей английской карьеры выдалось сложным для Флориана.



Рэднапп призывает людей проявить терпение к Вирцу и дать 22-летнему немцу время, чтобы раскрыть свой талант.



"Он столкнулся со сложностями. Он прибыл в совершенно другую лигу, где столь высокие требования к физической готовности".



"Флориану, возможно, придется приспособиться и привыкнуть к этому, стать крепче, чтобы его было сложнее оттолкнуть от мяча".



"Я так убежден, что он станет суперзвездой в "Ливерпуле", ему просто нужно время".



"Райан Гравенберх является ярчайшим примером. В свой первый год он не проходил в основу, а теперь мы говорим о нем как об одном из лучших опорников в мире. Так это может измениться".



"Прямо сейчас так устроен мир, и все хотят вещей немедленно, но ему нужно немного времени".



"У "Ливерпуля" не вполне идет игра, но это наладится. Мне нравится их будущее с Исаком и Вирцем. Как только Вирц начнет набирать уверенность... Потому что в данный момент он сомневается в себе".



"Он слишком хороший игрок. Он играл удивительным образом в Леверкузене, и он будет звездой в "Ливерпуле". Ему просто нужны время, терпение и любовь", — сообщил Рэднапп Sky Sports.