"Аль-Хиляль" предлагал Кейну контракт на 261 млн. фунтов

Капитан сборной Англии Харри Кейн имел на руках грандиозное предложение от саудовского "Аль-Хиляля", когда покидал "Тоттенхэм" летом 2023.

По информации Bild, "Аль-Хиляль" предложил Кейну трехлетний контракт стоимостью 261 миллион фунтов. Харри мог бы получать около 1.7 млн. фунтов в неделю или 488,000 фунтов в день.



Однако в тот момент спортивные амбиции и жажда трофеев заставили Кейна выбрать "Баварию", где к настоящему моменту он забил 100 голов в 104 матчах.



В прошлом сезоне Кейн, наконец, завоевал свой первый командный трофей, выиграв с "Баварией" Бундеслигу, и вскоре будущее 32-летнего нападающего может вновь стать предметом интенсивных спекуляций.



Дело в том, что со следующего лета в рассчитанном до 2027 года контракте Кейна начнет действовать пункт о выкупе в 56.7 млн. фунтов. Харри может подумать не только о заработках в Саудовской Аравии, но и о том, чтобы попытаться стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен.