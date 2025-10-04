Антони обвинил "Юнайтед" в неуважении
Вингер испанского "Реал Бетис" Антони пожаловался на то, как с ним обращались в "Манчестер Юнайтед".
Минувшее лето Антони провел одним из игроков, отстраненных от первой команды "Юнайтед", и только на исходе трансферного окна бразильцу удалось вернуться в "Реал Бетис", который арендовал его во второй половине прошлого сезона.
Антони счастлив в Севилье, тогда как сложный период в Манчестере был дополнительно для него омрачен неуважительным обращением со стороны клуба.
"Слушайте, я не тот парень, который ввязывается в споры, который обличает людей. Я не буду называть чье-либо имя здесь".
"Но я думаю, с их стороны имел место недостаток уважения, даже некоторая грубость. Никто не говорил тебе "доброе утро", "добрый день".
"Как бы то ни было, теперь это в прошлом, я не буду придавать этому чересчур большое значение. Теперь я "Бетисе", я живу здесь, и это самое важное для меня", — сообщил Антони ESPN Brasil.
