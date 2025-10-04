МЮ может уволить Аморима в случае поражения от "Сандерленда"
"Манчестер Юнайтед" может уволить своего главного тренера Рубена Аморима в случае поражения от "Сандерленда" в воскресенье.
"Юнайтед" крайне неудачно начал новый сезон, проиграв половину из своих первых шести матчей в Премьер-Лиге, а также вылетел из Кубка Лиги от скромного "Гримсби".
По информации The Telegraph, Аморим обязан побеждать "Сандерленд" на "Олд Траффорд" в субботу, потому что еще один разочаровывающий результат Рубену могут не простить.
Впереди второй в сезоне международный перерыв, что дает "Юнайтед" время для маневра, если клубом будет принято решение о смене главного тренера.
В случае расставания с Аморимом "Юнайтед" придется раскошелиться на компенсацию в размере около 12 миллионов фунтов.
04.10.2025 13:00
Последние комментарии:
Миха, завязывай. Мы в курсе, что тебе нужен байт на комменты. Но это уже край
Аморим out,Поттер in.
