Фердинанд предложил Амориму перейти на схему 4-2-3-1

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд дал совет главному тренеру "красных дьяволов" Рубену Амориму насчет изменения тактики.

Несмотря на удручающие результаты, Аморим продолжает упорно придерживаться схемы с тремя защитниками. Однако Фердинанд считает, что имеющиеся у Рубена игроки больше годятся для другой расстановки.



"Думаю, если бы они играли 4-2-3-1, всем их игрокам было бы очень комфортно на своих позициях".



"Ты можешь выбрать двух центральных полузащитников из Каземиро, Угарте и Майну. Для передней тройки есть Амад (Диалло), Мбемо, Кунья, Мейсон Маунт и даже Майну, все они и Бруну (Фернандеш) могут сыграть везде в передней линии. И все они были бы предельно счастливы".



"Шешко играл бы на острие, а Бруну — в роли 10-го номера, где он демонстрировал стабильность с астрономическими показателями результативности в течение своего времени в клубе".



"Я не думаю, что это высшая математика. Мне просто кажется, каждый смотрит на это и думает то же самое", — сообщил Фердинанд в своем подкасте.