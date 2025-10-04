Хау жалеет об уходе Андерсона из "Ньюкасла"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау признался, что жалеет о расставании с полузащитником Эллиотом Андерсоном.

Летом 2024 правила ФФП вынудили "Ньюкасл" продать Андерсона в "Ноттингем Форест" за 35 миллионов фунтов. Эллиотт утвердился ключевым игроком "лесников" и стал вызываться в сборную Англии.



В преддверии матча Премьер-Лиги против "Форест" Хау посетовал на уход Андерсона и выразил надежду, что однажды 22-летний полузащитник вернется в родной клуб.



"Может ли Андерсон однажды вернуться в "Ньюкасл"? Я не знаю, но я определенно был бы счастлив этому".



"Я очень уважаю тот факт, что он представляет другой футбольный клуб, и обычно я бы никогда не стал говорить об игроке таким образом. Я не собираюсь изменять себе".



"Но да, очень жаль, что игрок из академии, который дал столь многое и которому дали столь многое клуб, тренерский штаб и развивающие талантов люди, не нашел применения здесь", — цитирует Хау The Independent.