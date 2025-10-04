Мареска высказался о влиянии гибели Жоты на игроков "Ливерпуля"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска сомневается, что игроки "Ливерпуля" когда-либо оправятся от гибели своего партнера по команде Диогу Жоты.

Минувшим летом Жота вместе со своим братом Андре Силвой разбился на автомобиле в Испании, и это напоминает Мареске его собственную трагедию, когда 18 лет назад от сердечного приступа умер его партнер по "Севилье" Антонио Пуэрта.



"Это сложно. Также это сложно объяснить, потому что этому нет объяснения. Тебе просто приходится жить с этим. Лучше уже не станет".



"Ты приезжаешь на тренировочную базу. Раздевалка выглядит более-менее так же. Ты заходишь и видишь пустое место, которе каждый день занимал твой партнер по команде, и это очень грустно. Спустя 20 лет это единственное, что я могу сказать", — цитирует Мареску Evening Standard.