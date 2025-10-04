Аморим уверен, что МЮ не будет долго терпеть плохие результаты
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим уверен, что боссы его клуба быстро потеряют терпение, если результаты не улучшатся.
Несмотря на провальный старт нового сезона, "Юнайтед" сохраняет веру в Аморима, однако Рубен понимает, что у него не так много времени.
"Здесь нет наивных людей — мы понимаем, что нам нужны результаты, чтобы продолжить этот проект".
"Мы можем достичь точки, когда продолжать станет невозможно для всех, потому что это очень большой клуб со множеством спонсоров и двумя владельцами. Очень сложно соблюдать баланс".
"Мне просто нужен еще один матч. Потому что таков футбол. Нам нужен еще один матч. Если мы победим, мы получим некоторую надежду, а затем посмотрим, как сложится следующий матч. Это всегда одинаково. Нам просто нужно сыграть хорошо, и нам нужно одержать победу", — цитирует Аморима The Independent.
04.10.2025 09:00
Просмотров: 338
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Кажется он уже кричит - увольте меня, с выплатой компенсации
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий