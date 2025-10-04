"Ливерпуль" обдумывает покупку защитника в январе

"Ливерпуль" раздумывает над приобретением центрального защитника в зимнее трансферное окно.

Изначально укрепление центра обороны не входило в планы "Ливерпуля" на январь, даже несмотря на сорвавшееся приобретение капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи за 35 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна.



Однако теперь "Ливерпуль" потерял с разрывом крестообразных связок колена Джованни Леони, который едва перенес операцию и в этом сезоне уже не сыграет.



По информации talkSPORT, сейчас внутри "Ливерпуля" ведутся внутренние переговоры насчет возможного приглашения центрального защитника в январе.



"Ливерпуль" может вернуться к варианту с Гехи или обратить свой взор на альтернативные цели вроде Леви Колуилла из "Челси", Свена Ботмана из "Ньюкасла", Вильяна Пачо из ПСЖ и Зено Дебаста с Усманом Диоманде из "Спортинга".