Слот предостерег от поспешных выводов насчет Исака

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот предостерег от поспешных выводов насчет нападающего Александера Исака.

Исак забил лишь один гол за "Ливерпуль" после своего перехода из "Ньюкасла" за 125 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна, однако Слот спешит напомнить, что Александер прибыл на "Энфилд" без нормальной предсезонной подготовки — набирать форму шведскому бомбардиру приходится уже по ходу кампании.



"Он определенно становится ближе к тому состоянию, как мы хотим".



"После матча против "Пэлас" я выбрал один ролик, где он великолепно убегал в контратаку, но владеющий мячом игрок не увидел это движение. Для этого и нужны видео, вам нужно тренироваться и играть вместе, чтобы чувствовать друг друга".



"Чем больше мы будем привыкать к нему, чем больше он будет привыкать к своим партнерам по команде, чем лучше будет его форма, тем лучше он будет становиться. Когда он перешел, я сказал, что для него началась предсезонная подготовка".



"Думаю, позади три или четыре недели этой подготовки, тогда как обычно она занимает шесть недель, чтобы готовность игрока составляла 100 процентов".



"Ему приходится делать это в условиях, когда мы играем матчи один за другим и почти не тренируемся. Поэтому, думаю, будет лучше всего судить его в предстоящие месяцы и годы, когда он будет играть за нас, а не по первым неделям".



"Тем временем, он уже забил гол за нас", — сообщил Слот Sky Sports.