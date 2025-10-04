7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 4 октября, четырьмя поединками продолжится 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — ТОТТЕНХЭМ 14:30



"Лидс" не выиграл ни одного из своих 11 последних матчей Премьер-Лиги, которые начинались раньше 15:00 по местному времени (2 ничьи, 9 поражений). "Тоттенхэм" набрал семь очков в трех последних выездных поединках чемпионата (2 победы, 1 ничья) — как и в 11 предыдущих (2 победы, 1 ничья, 8 поражений). "Шпоры" выиграл оба последних выезда к "белым" в Премьер-Лиге, забивая по четыре гола.



Вингер "Лидса" Даниэль Джеймс выбыл на несколько недель с вывихом лодыжки. Лукас Перри возобновил тренировки, но на ворота вернуться пока не готов. Вильфред Ньонто по-прежнему травмирован.



Капитан "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро, пропустивший выезд к "Буде-Глимту" в Лиге Чемпионов, должен быть в порядке. Кота Такаи, Раду Дрэгушин, Ив Биссума, Джеймс Мэддисон и Деян Кулусевски травмированы, Рандаль Коло-Муани под вопросом.



АРСЕНАЛ — ВЕСТ ХЭМ 17:00



Девять из своих 14 последних голов в Премьер-Лиге "Арсенал" забил со стандартных положений (7 угловых, 1 штрафной, 1 пенальти). "Вест Хэм" проиграл только один из пяти последних выездных матчей в чемпионате (3 победы, 1 ничья). "Канониры" оба раза уступили в двух последних домашних встречах с "молотобойцами" в Премьер-Лиге.



Вынужденно замененный против "Олимпиакоса" посреди недели защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс должен поправиться к субботе, но Пьеро Инкапье, Нони Мадуэке, Кай Хаверц и Габриэль Жезус команде не помогут.



Полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек все еще дисквалифицирован. Аарон Ван-Биссака возобновил тренировки после проблем с желудком. Джордэ Эрти пропустит до полутора месяцев с повреждением задней поверхности бедра.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — САНДЕРЛЕНД 17:00



"Манчестер Юнайтед" одержал две победы в двух последних домашних матчах Премьер-Лиги — как и в девяти предыдущих (2 ничьи, 5 поражений). 11 очков "Сандерленда" в шести первых турах — это лучший старт новичка высшего дивизиона со времен "Вест Хэма" в сезоне 2012/13 (также 11). "Красные дьяволы" проиграли лишь одну из 31 последней домашней встречи с "черными котами" во всех соревнованиях (21 победа, 9 ничьих) — 0:1 в мае 2014.



"Юнайтед" по-прежнему вынужден обходиться без защитников Лисандро Мартинеса и Нуссаира Мазрауи. Каземиро возвращается после матча дисквалификации. Амад Диалло снова готов играть после утраты в семье.



В лазарете "Сандерленда" без изменений, отсутствуют те же самые лица, включая Хабиба Диарра. Выздоровел Норди Мукиеле. Рейнилду Мандава продолжает отбывать дисквалификацию.



ЧЕЛСИ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30



"Челси" лишь третий раз оформил два поражения кряду в Премьер-Лиге при Энцо Мареске. В трех из шести матчей "Ливерпуля" в этом сезоне английского первенства забивался победный гол на 90-й минуте. У "красных" ни одной победы в четырех последних выездах к "синим" в Премьер-Лиге (3 ничьи, 1 поражение).



Защитник "Челси" Трево Чалоба пропустит этот матч в качестве дисквалификации. Тосин Адарабиойо, Леви Колуилл, Дариу Эссугу, Коул Палмер и Лиам Делап травмированы. Весле Фофана и Андрею Сантосу предстоит фитнес-тест.



Голкипер "Ливерпуля" Алиссон пропустит несколько недель с травмой задней поверхности бедра. Уго Экитике возобновил тренировки, как и Федерико Кьеза. Джованни Леони перенес операцию на крестообразных связках колена.