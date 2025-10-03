Савиньо связал свое будущее с "Сити" до 2031 года

Вингер "Манчестер Сити" Савиньо подписал со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2031 года.

Летом 2024 "Сити" приобрел Савиньо за 30.8 млн. фунтов у родственного "Труа", хотя свое имя бразильский игрок сделал "Жироне", еще одном клубе из семейства City Football Group.



С тех пор Савиньо забил четыре гола и отдал 12 результативных передач в 54 матчах за команду Хосепа Гвардиолу во всех соревнованиях.



Минувшим летом "Сити" отклонил два предложения "Тоттенхэма" насчет Савиньо, однако "горожане" всегда возлагали большие надежды на 21-летнего бразильца, что и подтверждает новый контракт.



"Я невероятно горжусь тем, что смог заключить этот новый контракт с "Сити". Испытываешь очень особенное чувство, когда знаешь, что Пеп и клуб так верят в тебя. Это действительное многое значит для меня и моей семьи".



"Я чувствую, что должен так сильно прибавить. Я все еще молод и очень голоден, чтобы продолжать учиться. Но я знаю, что работа с Пепом и его штабом поможет моему развитию в качестве игрока", — сообщил Савиньо.