Тухель не вызвал бы Сака при здоровом Мадуэке

Наставник сборной Англии Томас Тухель заявил, что, вероятно, не вызывал бы вингера Букайо Сака, если бы был здоров его партнер по "Арсеналу" Нони Мадуэке.

В прошлом месяце англичане победили Андорру (2:0), а затем разгромили Сербию (0:5), и в обоих матчах с лучшей стороны себя проявил Мадуэке.



На сей раз Мадуэке не приедет в сборную по причине травмы, и только благодаря этому выздоровевший Сака получил вызов от Тухеля.



"Да, с высокой вероятностью я бы не вызвал его. Очень вероятно, но теперь это уже не узнать".



"Принял бы Сака это решение? У него не было бы другого выбора".



"Я не хотел оставлять за бортом никого с предыдущего сбора. В прошлом месяце мы многому научились. Все было правильно, и это перешло на новый уровень. То сочетание игроков могло быть совпадением, но кто знает?"



"Я лишь знаю, что я чувствовал и видел на матче. Это был лучший сбор, лучшая игра команды, лучший результат. Это был большой результат и очень хороший, и мы постараемся оттолкнуться от этого", — цитирует Тухеля Evening Standard.