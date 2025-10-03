Тухель не вызвал бы Сака при здоровом Мадуэке

Букайо Сака и Томас Тухель Наставник сборной Англии Томас Тухель заявил, что, вероятно, не вызывал бы вингера Букайо Сака, если бы был здоров его партнер по "Арсеналу" Нони Мадуэке.

В прошлом месяце англичане победили Андорру (2:0), а затем разгромили Сербию (0:5), и в обоих матчах с лучшей стороны себя проявил Мадуэке.

На сей раз Мадуэке не приедет в сборную по причине травмы, и только благодаря этому выздоровевший Сака получил вызов от Тухеля.

"Да, с высокой вероятностью я бы не вызвал его. Очень вероятно, но теперь это уже не узнать".

"Принял бы Сака это решение? У него не было бы другого выбора".

"Я не хотел оставлять за бортом никого с предыдущего сбора. В прошлом месяце мы многому научились. Все было правильно, и это перешло на новый уровень. То сочетание игроков могло быть совпадением, но кто знает?"

"Я лишь знаю, что я чувствовал и видел на матче. Это был лучший сбор, лучшая игра команды, лучший результат. Это был большой результат и очень хороший, и мы постараемся оттолкнуться от этого", — цитирует Тухеля Evening Standard.




Метки Арсенал, Мадуэке, Сака, сборная Англии, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 361

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hunter022 03.10.2025 22:23 # hunter022
    В ноябре Тухлый -"не вызвал бы Мадуэке при здоровом Сака"...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: