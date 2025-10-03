Гвардиола уверен, что Фоден вернется в сборную Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его полузащитник Фил Фоден вернется в сборную Англии, если сохранит свою форму.

Ранее днем 25-летний Фоден не был назван среди 24 игроков, вызванных наставником сборной Англии Томасом Тухелем на матчи против Уэльса и Латвии в этом месяце.



Однако Гвардиола не переживает за Фодена, который в этом сезоне возвращается в свое лучшее состояние, забив два гола и отдав две результативные передачи.



"Томас в тысячу миллионов раз лучше меня знает, что ему нужно для сборной. Я лишь могу сказать, что Фил вернется, если продолжит играть, как он играет".



"Я рад, когда игроки отправляются в свои сборные, но еще больше я рад, когда они возвращаются здоровыми", — цитирует Гвардиолу The Independent.