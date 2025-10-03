Хау сосредоточен на "Ньюкасле"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау отреагировал на слухи насчет "Манчестер Юнайтед", заявив, что "на 100 процентов" предан "сорокам".

Согласно слухам, совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф рассматривает Хау, заслужившего репутацию одного из лучших британских тренеров, в качестве возможной замены Рубену Амориму.



Однако Хау даже не думает об этом. Эдди помышляет лишь о том, чтобы провести успешный сезон с "Ньюкаслом".



"Я полностью сосредоточен на работе здесь. Я на 100 процентов здесь и всегда был. Моя семья по-прежнему здесь. Мы каждый день сражаемся, чтобы достичь успеха в том, что мы делаем".



"Сезон впереди нас может стать замечательной вещью, и именно на этом я хочу по-настоящему сосредоточиться. Я хочу преуспеть в предстоящих матчах", — цитирует Хау Sky Sports.