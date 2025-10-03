Дебют Висса за "Ньюкасл" откладывается

Дебют нападающего Йоана Висса за "Ньюкасл" откладывается из-за рецидива травмы колена.

В заключительный день летнего трансферного окна Висса прибыл в "Ньюкасл" из "Брентфорда" за 55 миллионов фунтов, однако затем Йоан сразу же отправился в сборную ДР Конго, где и повредил свое колено.



Изначально главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау надеялся, что 29-летний Висса будет доступен сразу после международного перерыва в октябре, но рецидив увеличит срок отсутствия Йоана на пару недель.



"Вчера Йоан снова посетил специалиста, чтобы проверить свое колено. Теперь мы, наверное, ориентируемся на восемь недель, нежели на шесть. Это не повторная травма или проблема, просто срок будет немного больше", — цитирует Хау Sky Sports.