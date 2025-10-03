Бентанкур подписал новый контракт с "Тоттенхэмом"

Полузащитник Родриго Бентанкур заключил с "Тоттенхэмом" новый долгосрочный контракт.

Бентанкур сыграл 122 матча и забил девять голов за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Ювентуса" в январе 2022.



В прошлом сезоне 28-летний уругваец помог "Тоттенхэму" прервать свою 17-летнюю бестрофейную серию, выйдя в стартовом составе на победный для "шпор" финал Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".



"Мне здесь хорошо, и я очень рад продлить свою историю в этом великолепном клубе. У нас новый главный тренер, новый капитан, и я хочу насладиться еще большим количеством лет в клубе", — сообщил Бентанкур.