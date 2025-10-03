"Юнайтед" рассмотрит Гласнера на замену Амориму

"Манчестер Юнайтед" рассмотрит кандидатуру Оливера Гласнера из "Кристал Пэлас", если решит расстаться со своим главным тренером Рубеном Аморимом.

Гласнер проделал впечатляющую работу на "Селхерст Парк" с момента своего назначения в феврале 2024. При Оливере "орлы" завоевали первый в своей истории трофей — Кубок Англии — и впервые попали в еврокубки.



Также "Пэлас" завоевал Суперкубок Англии, а накануне, одолев киевское "Динамо" в Лиге Конференций, нарастил свою беспроигрышную серию до 19 матчей кряду, что является рекордом клуба из Южного Лондона.



По информации BBC, Гласнер обязательно будет среди кандидатов на замену Амориму, если тому будет указано на дверь, однако пока "Юнайтед" не составляли соответствующий шорт-лист и все еще надеются на преображение команды при Рубене.



Боссы "Юнайтед" предпочли бы назначить временного тренера на остаток сезона в случае расставания с Аморимом, чтобы произвести постоянное назначение уже следующим летом, когда истекает контракт Гласнера с "Пэлас".