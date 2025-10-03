Слот подтвердил потерю Алиссона

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил потерю своего основного голкипера Алиссона.

Алиссон получил травму задней поверхности бедра в начале второго тайма проигранного "Ливерпулем" матча Лиги Чемпионов против "Галатасарая" в минувший вторник (1:0).



Выезд к "Челси" в субботу станет первым матчем, который пропустит Алиссон. Слот не думает, что 33-летний бразилец успеет поправить свое здоровье за время международного перерыва в октябре.



"Алиссона не будет в заявке завтра, и он не поедет в сборную Бразилии. Поэтому в субботу он не будет доступен".



"Сроки зависят от того, насколько быстро пойдет его восстановление, но очевидно, что он не сыграет за сборную Бразилии, раз не сыграет в субботу. И я был бы удивлен, если он будет готов к первому матчу после международного перерыва (против "Манчестер Юнайтед" 19 октября), но с того момента процесс может пойти чуть быстрее или медленнее".



"Поэтому всегда сложно назвать точное количество дней и недель, но в ближайших матчах за нас и за сборную Бразилии он участия не примет", — цитирует Слота Sky Sports.