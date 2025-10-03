"Юнайтед" ждет предложений по Фернандешу в январе

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" ожидает интереса к своему капитану Бруну Фернандешу в зимнее трансферное окно.

В начале июня Фернандеш лично подтвердил, что отклонил предложение "Аль-Хиляля", который был готов заплатить "Юнайтед" 100 миллионов фунтов за полузащитника сборной Португалии.

На старте нового сезона Фернандеш совершенно не похож на себя, и Manchester Evening News утверждает, что клубы из Саудовской Аравии и Европы не оставили без внимания сложности "Юнайтед" и лично Бруну.

Например, саудиты готовы платить 31-летнему Фернандешу, чей контракт с "Юнайтед" рассчитан до 2027 года, 700,000 фунтов в неделю "чистыми".




Метки Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2025 11:00

Количество просмотров Просмотров: 676

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zhanik7 03.10.2025 12:22 # zhanik7
    ой далб@ЕБЫ в руководстве МЮ, а летом что им мешало его за норм бабки отдать!!???

    (ответить)

  2. arsfann 03.10.2025 11:33 # arsfann
    Максимум десятка лимонов за это чучело.

    (ответить)

  3. closer 03.10.2025 11:04 # closer
    родили наконец
    шоу в пару

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: