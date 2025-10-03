"Юнайтед" ждет предложений по Фернандешу в январе
"Манчестер Юнайтед" ожидает интереса к своему капитану Бруну Фернандешу в зимнее трансферное окно.
В начале июня Фернандеш лично подтвердил, что отклонил предложение "Аль-Хиляля", который был готов заплатить "Юнайтед" 100 миллионов фунтов за полузащитника сборной Португалии.
На старте нового сезона Фернандеш совершенно не похож на себя, и Manchester Evening News утверждает, что клубы из Саудовской Аравии и Европы не оставили без внимания сложности "Юнайтед" и лично Бруну.
Например, саудиты готовы платить 31-летнему Фернандешу, чей контракт с "Юнайтед" рассчитан до 2027 года, 700,000 фунтов в неделю "чистыми".
03.10.2025 11:00
Просмотров: 676
