"Юнайтед" ждет предложений по Фернандешу в январе

"Манчестер Юнайтед" ожидает интереса к своему капитану Бруну Фернандешу в зимнее трансферное окно.

В начале июня Фернандеш лично подтвердил, что отклонил предложение "Аль-Хиляля", который был готов заплатить "Юнайтед" 100 миллионов фунтов за полузащитника сборной Португалии.



На старте нового сезона Фернандеш совершенно не похож на себя, и Manchester Evening News утверждает, что клубы из Саудовской Аравии и Европы не оставили без внимания сложности "Юнайтед" и лично Бруну.



Например, саудиты готовы платить 31-летнему Фернандешу, чей контракт с "Юнайтед" рассчитан до 2027 года, 700,000 фунтов в неделю "чистыми".