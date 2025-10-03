"Арсенал" готов предложить новый контракт Тимберу
"Арсенал" собирается наградить защитника Юрриена Тимбера новым улучшенным контрактом.
Тимбер выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Аякса" летом 2023. Юрриен получил травму крестообразных связок колена в своем дебюте за "канониров", но с успехом вернулся в строй и стал выигрывать борьбу у Бена Уайта на позиции правого защитника.
В новом сезоне Премьер-Лиги 24-летний голландец выходил в стартовом составе "Арсенала" на пять из шести матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.
Как сообщает TBR Football, теперь "Арсенал" собирается наградить Тимбера новым контрактом. Этим займется спортивный директор клуба Андреа Берта, едва продливший сотрудничество с защитником Вильямом Салиба.
Новый контракт позволит Тимберу, чье действующее соглашение рассчитано до 2028 года, значительно увеличить свою зарплату.
03.10.2025 10:00
