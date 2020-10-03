Ираола не приблизился к новому контракту с "Борнмутом"

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола поведал, что в переговорах о его новом контракте отсутствует прогресс.

Ираола заслужил высочайшие оценки своей работой в "Борнмуте". "Вишенки" очень уверенно начали новый сезон, несмотря на уход ряда ключевых игроков минувшим летом.



Ираола даже называется кандидатом на замену Рубену Амориму в "Манчестер Юнайтед", однако 43-летний испанец счастлив в "Борнмуте", хотя и не стал ближе к продлению своего истекающего в конце сезона контракта.



"Без изменений. Я говорил много раз, что я очень счастлив здесь".



"У нас очень, очень хорошие отношения с владельцем и руководством, мы будем разговаривать, мы будем думать, и когда нам будет что-нибудь объявить, мы это сделаем, но мы не собираемся говорить об этих вещах здесь", — цитирует Ираолу Sky Sports.