Ираола не приблизился к новому контракту с "Борнмутом"

Андони Ираола Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола поведал, что в переговорах о его новом контракте отсутствует прогресс.

Ираола заслужил высочайшие оценки своей работой в "Борнмуте". "Вишенки" очень уверенно начали новый сезон, несмотря на уход ряда ключевых игроков минувшим летом.

Ираола даже называется кандидатом на замену Рубену Амориму в "Манчестер Юнайтед", однако 43-летний испанец счастлив в "Борнмуте", хотя и не стал ближе к продлению своего истекающего в конце сезона контракта.

"Без изменений. Я говорил много раз, что я очень счастлив здесь".

"У нас очень, очень хорошие отношения с владельцем и руководством, мы будем разговаривать, мы будем думать, и когда нам будет что-нибудь объявить, мы это сделаем, но мы не собираемся говорить об этих вещах здесь", — цитирует Ираолу Sky Sports.




Дата 03.10.2025 09:00

