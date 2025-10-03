Хаманн назвал дедлайн для Вирца

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн заявил, что у плеймейкера "красных" Флориана Вирца есть время до Рождества, чтобы начать проявлять себя.

Вирц до сих пор не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи за "Ливерпуль" после своего перехода из "Байера" за 116 миллионов фунтов минувшим летом.



По мнению Хаманна, у Вирца осталось не так много времени, прежде чем его соотечественника запишут в трансферные провалы.



"Флориану Вирцу нужно начать лучше себя проявлять в "Ливерпуле". Он сыграл девять матчей и практически ничего не сделал".



"Все те матчи на старте сезона, в которых "Ливерпуль" забивал победные голы в концовке, они могли и проиграть. Большую роль сыграла удача".



"Это не полностью его вина, но ему обязательно нужно решить судьбу одного или двух матчей, забить гол, отдать результативные передачи от настоящего момента и до Рождества. Футбол Премьер-Лиги — это почти другой вид спорта, нежели Бундеслига".



"Там (в Бундеслиге) у него практически не было соперников, которые реально навязывали ему борьбу, и он всегда был лучшим на поле".



"Теперь соперники особенно стараются против него, потому что хотят показать, что тоже чего-то стоят. В этих первых матчах мяч у него отбирали чаще, чем за весь год в Бундеслиге".



"Что-нибудь должно случиться с ним сейчас. Он должен начать себя проявлять, иначе его будут обсуждать не только снаружи, но и внутри клуба", — цитирует Хаманна Daily Mirror.