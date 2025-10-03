Постекоглу: "Я услышал мнение фанатов"

Главный тренер "Ноттингем Форест" Анге Постекоглу отреагировал на недовольство болельщиков своего нового клуба.

Накануне вечером "Форест" потерпел домашнее поражение 2:3 от "Мидтьюлланда" в Лиге Европы, а Постекоглу стал первым за 100 лет постоянным тренером "лесников", который не выиграл ни одного из шести своих первых матчей.



В концовке матча на "Сити Граунд" фанаты принялись скандировать обращенную в адрес Постекоглу кричалку "ты будешь уволен наутро", однако Анге относится к этому по-философски.



"Фанаты расстроены, они имеют право на свое мнение, и я услышал их мнение".



"Меня больше ничего не удивляет в футболе. Полагаю, это просто климат, в котором мы существуем. Похоже, это именно то, с чем мы имеем дело".



"Но слушайте, это нечто, что я могу контролировать. Моя ответственность заключается в том, чтобы стараться добывать победы для этого футбольного клуба и развиваться".



"Я понимаю, что настроение вокруг этого места оставляет желать лучшего, я понимаю отношение людей в данный момент, особенно ко мне, но меня это никогда не беспокоило. Это не неизвестная территория для меня".



"Я правда верю, что мы на правильном пути, и когда мы преодолеем этот период неопределенности, мы будем в порядке".



"Помимо их отношения ко мне, я по-прежнему думаю, что они поддерживали команду, и это самое важное. Конечно, я бы предпочел, чтобы люди были оптимистичны".



"Если мы начнем выигрывать футбольные матчи, атмосфера изменится", — цитирует Постекоглу Sky Sports.