"Пэлас" активизируется в переговорах с Гласнером о новом контракте

"Кристал Пэлас" активизируется в переговорах со своим главным тренером Оливером Гласнером во время предстоящего международного перерыва.

Накануне издание BBC сообщило, что минувшим летом недовольный пассивностью "Пэлас" на трансферном рынке Гласнер оказался готов заключить новый контракт.



Однако Sky Sports утверждает, что на "Селхерст Парк" настроены оптимистично насчет продления сотрудничества с австрийским специалистом, чей действующий контракт истекает в конце сезона.



"Пэлас" ведет позитивные переговоры с Гласнером насчет планов клуба на будущее, а во время паузы на игры сборных в октябре собирается вновь поднять вопрос о новом контракте.



Гласнер открыт к новой сделке, но хочет серьезных гарантий от клуба насчет того, что будет иметь возможности и ресурсы для развития достигнутого им успеха.