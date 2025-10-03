"Вилла" победила, а "Форест" проиграл в Лиге Европы

Эмилиано Буэндиа "Астон Вилла" и "Ноттингем Форест" провели свои вторые матчи на общем этапе Лиги Европы, добившись противоположных результатов.

"Вилла" на выезде играла с "Фейноордом" и весь первый тайм отбивалась от атак соперника. Однажды мяч даже побывал в воротах Марко Бизота, но из-за фола гол домашней команды не был засчитан.

Во втором тайме "вилланы" освоились, а на 61-й минуте даже открыли счет. Это Эмилиано Буэндиа неотразимо пробил с подступов к штрафной — 0:1.

"Фейеноорд" резко сдулся и на 79-й минуте пропустил еще раз. Джон Макгинн вогнал в ворота мяч, который к нему отскочил в штрафной от остановленного защитниками Дониэлла Малена — 0:2.

Принимая на своем поле "Мидтьюлланд", "Форест" дважды пропустил в первом тайме после стандартных положений. Между ними разместился гол Дана Ндойе, который в касание замкнул классный прострел Моргана Гиббс-Уайта.

Во втором тайме "лесники" нанесли кучу ударов, но они не представляли большой опасности. Надежды хозяев отыграться были перечеркнуты на 88-й минуте, когда Вальдемар Бюсков завершил контратаку своей команды выходом один на один по центру.

Уже в компенсированное время Крис Вуд установил окончательный счет, реализовав пенальти — 2:3.

"Фейеноорд" (Голландия) — "Астон Вилла" (Англия) — 0:2 (0:0)

Голы: Буэндиа 61, Макгинн 79.

"Астон Вилла": Бизот, Матсен (Динь 77), Торрес, Конса, Кэш (Линделеф 86), Макгинн (Эллиотт 86), Камара, Роджерс, Буэндиа (Мален 71), Уоткинс (Богард 71), Гессан.

"Ноттингем Форест" (Англия) — "Мидтьюлланд" (Дания) — 2:3 (1:2)

Голы: Ндойе 22, Вуд 90 (пен) — Диао 18, Серенсен 24, Бюсков 88.

"Ноттингем Форест": Сельс, Уильямс, Миленкович, Мурильо (Савона 28), Морато, Сангаре, Андерсон, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Ндойе, Жезус (Вуд 75).




Последние комментарии:




  1. v-0987654321 03.10.2025 00:05 # v-0987654321
    Сасистерка
    Шнырейко
    Шерстьвагиф
    Ишакси
    Ишакнарейко
    Теща Зинаида


    Кароль красиво срет кликух)

    (ответить)

