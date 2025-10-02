Гордон: "Мы можем стать, чем только захотим"

Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон заявил, что для его команды нет потолка в этом сезоне.

Накануне Гордон своим дублем с пенальти помог "Ньюкаслу" разгромить "Юнион" в Лиге Чемпионов (4:1). Кажется, команда Эдди Хау постепенно выходит на пик формы, и Энтони предупреждает, что "сорокам" по зубам любой соперник.



"В этом сезоне мы можем стать, чем только захотим. Мы можем победить любого в любом матче".



"Я никогда не выхожу на матч, думая, что мы проиграем. До тех пор, пока мы сохраняем эту оборонительную структуру и эту созидательность, мы можем победить любого".



"Вы убедились насчет этого в матче с "Ливерпулем". В первые 30 минут, прежде чем меня удалили, мы доминировали над ним, а ведь они являются чемпионами Англии", — цитирует Гордона The Independent.