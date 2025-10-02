Алиссон вернется в ноябре

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон, вероятно, вернется на футбольное поле только после межународного перерыва в ноябре.

Алиссон получил травму задней поверхности бедра в проигранном "Ливерпулем" матче Лиги Чемпионов против "Галатасарая" в минувший вторник (1:0).



Как сообщает The Athletic, в четверг Алиссон прошел углубленное обследование, и окончательный диагноз будет поставлен 32-летнему бразильцу в ближайшие 24-48 часов.



Скорее всего, Алиссон задержится в лазарете на полтора месяца и пропустит ряд ключевых матчей, в том числе против "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Манчестер Сити".



В отсутствие Алиссона защищать ворота "Ливерпуля" будет Георгий Мамардашвили, который и заменил первого номера "красных" против "Галатасарая", до этого лишь сыграв один матч в Кубке Лиги за свой новый клуб.