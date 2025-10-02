"Пэлас" уверенно победил киевское "Динамо"

"Кристал Пэлас" в доминирующей манере переиграл киевское "Динамо" на общем этапе Лиги Конференций со счетом 0:2.

"Орлам" удалось открыть счет на 31-й минуте, когда Йереми Пино навесил на дальний угол вратарской площади, а Даниэль Муньос пробил головой — 0:1.



Вскоре посл начала второго тайма гол Эдди Нкетиа не был засчитан из-за офсайда, но уже через пару минут нападающий гостей исправился, во вратарской по всем правилам замкнув прострел Пино — 0:2.



"Пэлас" диктовал игру, и даже удаление Борны Сосы на 76-й минуте не помешало "орлам" одержать уверенную победу. Имея лишнего игрока, "Динамо" сподобилось на единственный удар в створ.



"Динамо Киев" (Украина) — "Кристал Пэлас" (Англия) — 0:2 (0:1)



Голы: Муньос 31, Нкетиа 58.



"Кристал Пэлас": Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гехи, Муньос (Кардинес 88), Уортон, Хьюз (Лерма 52), Соса, Камада (Девенни 69), Матета (Нкетиа 45), Пино (Сарр 69).



Удаление: Соса 76.