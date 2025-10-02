Мартинелли считает, что Дьекереш способен забить 40 голов за сезон

Вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли считает, что нападающий Виктор Дьекереш способен забить 40 голов в этом сезоне.

Накануне вечером попадание Дьекереша в штангу позволило Мартинелли открыть счет в победном для "Арсенала" матче Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" (2:0).



Дькереш не забивает уже пять матчей кряду, однако Мартинелли верит, что при помощи своих партнеров по команде — особенно капитана Мартина Эдегора — Виктор сможет провести отличный сезон в плане результативности.



"Замечательно играть вместе с Мартином, потому что он всегда старается найти тебя передачей, когда мы совершаем движения. То же самое с Виктором, у него есть свои качества, ему нравится открываться за спиной у защитников и врываться в чужую штрафную".



"Думаю, ему пойдет на пользу игра вместе с Мартином. Мы будем стараться как можно больше доставлять до него мяч, чтобы он смог забить, я не знаю, 30-40 голов за сезон".



"Мы очень довольны им, мы доверяем ему, мы знаем его качества, и прямо сейчас он является одним из лучших нападающих в мире. Мы доверяем игру и стараемся вселять в него уверенность, чтобы он смог забивать голы и играть в свою лучшую игру во благо команды", — цитирует Мартинелли Daily Mirror.