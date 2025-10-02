Анри объяснил, почему у "Арсенала" есть большие шансы на трофеи

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает, что у "канониров" есть большие шансы на завоевание трофеев в этом сезоне.

Выигранный в 2020 году Кубок Англии до сих пор остается последним большим трофеем "Арсенала", однако благодаря летнему трансферному окну "канониры" значительно нарастили глубину состава, и Анри кажется, что это может стать ключом к успеху.



"В этом году у "Арсенала" много больших возможностей выиграть что-нибудь, потому что с большой скамейкой вы можете менять игру. Каждый рад, когда кто-нибудь выходит со скамейки, это меняет игру для вас".



"Чтобы выиграть что-нибудь и далеко продвинуться в соревновании, вам нужна глубина состава. Вам нужны парни, которые выходят на поле и не жалуются на то, что они на скамейке. Самое важное, чтобы побеждал коллектив", — сообщил Анри CBS Sports.