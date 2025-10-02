Гласнер не согласился на новый контракт с "Пэлас"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер не принял предложение своего клуба о новом контракте.

"Пэлас" выступает впечатляющим образом при Гласнере, потерпев только 15 поражений в 71 матче и завоевав Кубок Англии с Суперкубком Англии.



Действующий контракт Гласнера истекает в конце сезона, и BBC утверждает, что еще минувшим летом "Пэлас" сделал австрийскому специалисту предложение о продлении сотрудничества.



Гласнер, недовольный пассивностью "Пэлас" на трансферном рынке на тот момент, не принял поступившее ему предложение, однако клуб оптимистичен насчет новой сделки с Оливером.



На исходе летнего трансферного окна "Пэлас" совершил ряд приобретений, чтобы задобрить Гласнера, а также не отпустил своего капитана Марка Гехи в "Ливерпуль".